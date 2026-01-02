Desde hoy aumenta el boleto en Palpalá

Desde hoy los usuarios del transporte público de Palpalá deben afrontar un aumento en el precio del boleto. La suba, que rige para los servicios urbanos e interurbanos, se aplica tras la autorización de un incremento del 5% otorgada por la Secretaría de Transporte de la provincia de Jujuy para las tarifas interjurisdiccionales.

Al estar integrada al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), la ciudad de Palpalá actualizó sus montos en concordancia con la medida provincial. Este ajuste modifica directamente lo que pagan diariamente los vecinos que utilizan el colectivo.

Los nuevos valores vigentes son:

Boleto urbano: $1.088,73

Boleto interurbano: $1.436,42

La actualización ya se encuentra en efecto, por lo que los pasajeros que circulen por la ciudad y hacia otras localidades verán reflejado el nuevo costo al momento de abonar con su tarjeta SUBE.