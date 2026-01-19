24°
Policiales

Operativo para rescatar a un hombre del cauce del Río Grande en San Pedro

Dos bomberos fueron arrastrados por la corriente al intentar socorrer a una persona atrapada, en una operación que se extiende por más de dos horas.

Lunes, 19 de enero de 2026 17:12

Una compleja operación de rescate se desarrolla este lunes en la zona de Río Grande, cerca de La Mendieta, en San Pedro de Jujuy, tras quedar una persona atrapada en el cauce del rio. Los equipos de bomberos y personal de seguridad trabajan para auxiliar al hombre, quien se encuentra varado en el interior del río.

El operativo se ha visto complicado por la fuerte crecida del caudal, producto de las intensas y extensas lluvias que cayeron durante la noche y la madrugada de este 19 de enero. En un momento crítico, dos efectivos del cuerpo de bomberos que se habían arrojado al agua para intentar el acercamiento fueron arrastrados por la corriente. Afortunadamente, lograron salir del río por sus propios medios, aunque la situación evidenció el alto riesgo de la misión.

Según informaron en el vivo de "Equis San Pedro", se preparan para ingresar al río con un bote, con el objetivo de alcanzar de manera segura a la persona, quien permanece en el mismo lugar desde hace más de dos horas.

Noticia en desarrollo...

 

