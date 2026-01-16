Entrega de insumos a unas sesenta familias productoras

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Provincia llevó adelante una nueva entrega de semillas en la localidad de Aguas Calientes (departamento El Carmen), en el marco del programa Fondo Rotatorio, beneficiando a 60 familias productoras con insumos para el inicio de la campaña productiva.

La acción se desarrolló junto a las cooperativas Tomás Parra y Arroyo El Cano, cuyos socios recibieron semillas bajo la modalidad de pago a contracosecha, una herramienta que permite afrontar los costos iniciales de la campaña y devolver el monto una vez obtenida la producción.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó el alcance del programa y su impacto en el territorio: "La iniciativa del Ministerio de Producción permite que los productores reciban los insumos para la campaña y los paguen recién a contracosecha. Esto es fundamental, porque la semilla representa casi el 50% del costo inicial y este esquema les da previsibilidad y alivio financiero", apuntó.

Remarcó además que esta es la segunda experiencia del programa en la localidad, tras los buenos resultados obtenidos el año pasado con la Cooperativa Tomás Parra, lo que permitió sumar en esta oportunidad a la Cooperativa Arroyo El Cano. "Cuando una cooperativa demuestra que el sistema funciona, se genera confianza y otras organizaciones se suman. La idea es seguir incorporando cooperativas y asociaciones de productores para replicar este beneficio en toda la zona", señaló.

A su turno el secretario de Agencias de Desarrollo, Felix Pérez, subrayó que el acompañamiento del Estado es integral. "Desde el Gobierno de Jujuy brindamos asesoramiento técnico permanente, junto con la empresa proveedora de semillas, hacemos un seguimiento productivo hasta la cosecha y vamos a empezar a trabajar también en la etapa de comercialización. Apostamos al trabajo asociativo porque ordena, fortalece a los productores y mejora sus condiciones de venta", afirmó.

Finalmente, Pérez adelantó que el Ministerio de Producción continuará ampliando el programa Fondo Rotatorio en Aguas Calientes, Puesto Viejo y Pampa Blanca, con proyección hacia El Ramal y Las Yungas, consolidando una política pública que impulsa el desarrollo productivo, la organización de los productores y el crecimiento de las economías regionales.

Acompañaron la entrega de semillas a los productores, el intendente de Aguas Calientes, Gregorio Mamaní; el secretario de Industria y Comercio, Diego Suárez; los directores de Agricultura y Forestal, Desarrollo Ganadero, Acción Cooperativa e Inversión Local y Pymes, María Emilia Deiana, Juan Casasco, Jeremías Visintin y Noelia Portales, respectivamente; la subdirectora de Industria y Comercio, Andrea Benítez; los coordinadores de Agencias de Desarrollo, Diego García Goyena y Carlos Luque, y la diputada provincial Patricia Ríos.

Global Game Jam

Entre el 26 del corriente y el 1 de febrero próximo tendrá lugar el Jujuy Global Game Jam 2026, un espacio que invita al mundo del desarrollo, siendo los principales objetivos los de crecer, conectar y desafiar con espíritu de vivencia.

Habrá una semana de preparación que se realizará del 19 al 23 de este mes, con charlas, talleres, mentorías y actividades especiales como el Festival Gamer. El cierre será con un showcase final en la Ciudad de las Artes, en Ciudad Cultural (barrio Alto Padilla), donde se presentarán los proyectos desarrollados.

Las personas interesadas en participar deberán crear previamente una cuenta en la página oficial de Global Game Jam y sumarse al Global Game Jam Jujuy. Luego, podrán completar el formulario de preinscripción correspondiente, al que es posible acceder en este link: https://bit.ly/GGJJujuy26.