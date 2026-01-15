Hoy reunión de las comparsas

La Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Humahuaca, convocó a reunión desde las 10 en el Salón del Bicentenario, a los presidentes de comparsa, cuadrillas de cajas, agrupaciones y comparsas familiares para organizar el festejo que está a un mes de ser desenterrado.

Durante el encuentro se informará el dispositivo de seguridad que se implementará durante el festejo, el mismo tiende a proteger a los carnavaleros y a los sitios patrimoniales entre ellos la plaza central, el monumento a la Independencia y otros espacios públicos.

También se dará a conocer todos los requisitos que deberán cumplir en el municipio, Policía y Bomberos para organizar bailes nocturnos; y se abordarán otros temas referidos al carnaval que será desenterrado el 14 de febrero, extendiéndose hasta marzo.