Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán
Humahuaca

Hoy reunión de las comparsas

El municipio de Humahuaca llamó para organizar el festejo.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00

La Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Humahuaca, convocó a reunión desde las 10 en el Salón del Bicentenario, a los presidentes de comparsa, cuadrillas de cajas, agrupaciones y comparsas familiares para organizar el festejo que está a un mes de ser desenterrado.

Durante el encuentro se informará el dispositivo de seguridad que se implementará durante el festejo, el mismo tiende a proteger a los carnavaleros y a los sitios patrimoniales entre ellos la plaza central, el monumento a la Independencia y otros espacios públicos.

También se dará a conocer todos los requisitos que deberán cumplir en el municipio, Policía y Bomberos para organizar bailes nocturnos; y se abordarán otros temas referidos al carnaval que será desenterrado el 14 de febrero, extendiéndose hasta marzo.

 

