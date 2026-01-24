Polémica en El Carmen por el Presupuesto 2026 aprobado

La aprobación del Presupuesto 2026 de la Municipalidad de El Carmen abrió una fuerte polémica política y social, luego que el concejal Adrián Mendieta denunciara un incremento significativo en la cantidad de funcionarios municipales, decisión que fue avalada por el Presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, y votada antes del recambio institucional.

De acuerdo a lo aprobado, las erogaciones y recursos que se prevén para este ejercicio son iguales en el Presupuesto.

Según detalló el edil justicialista, el proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el cuerpo deliberativo saliente incorpora al menos diez nuevos cargos jerárquicos, entre secretarías, direcciones y coordinaciones, en un municipio que atraviesa una delicada situación financiera.

"En el nuevo Presupuesto 2026 se aumentó el número de funcionarios. Se suman alrededor de diez cargos más, lo cual es absolutamente contradictorio con lo que el propio intendente venía diciendo en los medios sobre la superpoblación de empleados municipales", sostuvo Mendieta.

El concejal fue aún más contundente al cuestionar el rol del presidente del Concejo Deliberante, a quien responsabilizó políticamente por haber permitido y convalidado una sesión exprés, a puertas cerradas, en la que se aprobaron modificaciones de alto impacto económico y social.

"El Carmen es un municipio complejo, con una coparticipación que no alcanza ni siquiera para pagar los sueldos. En ese contexto, aumentar la planta política es una falta total de responsabilidad institucional", afirmó.

Mendieta advirtió que, de existir necesidad de incorporar personal, debería priorizarse la resolución de problemáticas urgentes que afectan a los vecinos.

"Tal vez hacen falta trabajadores para combatir los basurales a cielo abierto o mejorar el mantenimiento de la ciudad, no funcionarios para pagar favores políticos", disparó.

Presupuesto aprobado antes del recambio y sin debate público

El edil explicó que el Presupuesto 2026 fue aprobado antes del 5 de diciembre, en una sesión maratónica realizada con concejales salientes y sin participación de la nueva conformación del cuerpo.

"Se trató de una sesión cerrada, sin debate real, donde se aprobaron pases a planta permanente, aumentos impositivos desmedidos y ahora vemos también el crecimiento de cargos jerárquicos", denunció.

Entre los puntos más cuestionados del proyecto, Mendieta señaló incrementos de entre el 150% y el 250% en tasas y contribuciones, que impactan de lleno en la economía de los carmenses. El golpe más fuerte, indicó, lo sufrieron los feriantes y pequeños emprendedores.

"Quienes venden comida o productos en ferias tuvieron aumentos superiores al 200%. Es un golpe durísimo para quienes viven del día a día", remarcó.

Tras las críticas, el presidente del Concejo Deliberante, Federico Mancini, en su versión, sostuvo que el Presupuesto 2026 es "una herramienta técnica para garantizar la continuidad del crecimiento de la ciudad" y negó categóricamente un aumento en la planta política.

Según lo declarado por Mancini a algunos medios, no se crearon nuevos cargos, sino que simplemente se presupuestaron partidas ya existentes para asegurar el funcionamiento administrativo legal del municipio, defendiendo la gestión como "ordenada y responsable".

Sin embargo, lejos de calmar la polémica, la discusión se trasladó con fuerza a las redes sociales. Vecinos de El Carmen viralizaron comparativos entre el Presupuesto 2025 y el 2026, donde se observan incrementos concretos en partidas correspondientes a cargos jerárquicos.

Las publicaciones, ampliamente compartidas, reflejan el aumento de al menos diez funciones políticas, contradiciendo el discurso oficial y reforzando las denuncias del exintendente y actual concejal Adrián Mendieta.

Los mismos alcanzan los $14.045.647.000, con una deuda acumulada de $1.097.723.586,91 al 31/12/2025.