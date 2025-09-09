¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASAPORTES

El Registro Civil recomienda verificar pasaportes emitidos entre mayo y junio

El RENAPER informó que pasaportes argentinos impresos entre el 23 de mayo y el 30 de junio de 2025 pueden presentar fallas en la tinta de impresión de seguridad. Para evitar inconvenientes en viajes, se habilitó un sistema de verificación vía WhatsApp. 

Martes, 09 de septiembre de 2025 21:44
RECOMIENDAN A LA COMUNIDAD JUJEÑA REVISAR LOS PASAPORTES

La Dirección de Registro Civil de Jujuy solicitó a la ciudadanía que revise sus pasaportes antes de realizar un viaje internacional, a raíz de un defecto no visible que afecta a documentos emitidos en ese período.

La Dirección de Registro Civil de Jujuy solicitó a la ciudadanía que revise sus pasaportes antes de realizar un viaje internacional, a raíz de un defecto no visible que afecta a documentos emitidos en ese período.

Para garantizar la validez de cada pasaporte, el RENAPER puso en funcionamiento un Chatbot en WhatsApp +54 9 11 5126-1789 que permite chequear en pocos pasos si el documento requiere revisión:

1. Ingresar al chatbot.
2. Seleccionar la opción “B Pasaporte”.
3. Elegir “D Cheque de Pasaporte” e ingresar el número (ejemplo: AAL456671).
4. El sistema informará si requiere revisión o está correcto.
5. Finalizar la consulta.

Importante:

Que un pasaporte requiera revisión no significa necesariamente que esté fallado, pero en ese caso se recomienda hacer una reposición gratuita.
Si el viajero tiene un pasaje con salida en los próximos 7 días, podrá gestionar la reposición urgente y sin cargo en los aeropuertos habilitados.

Centros habilitados para revisión o reposición gratuita:

Salta:Aeropuerto Martín Miguel de Güemes (Lunes a viernes, 8 a 14 h).
Córdoba:Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella.
Buenos Aires:Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza – Ministro Pistarini.
Mendoza: Aeropuerto Gobernador Francisco Gabrielli.

Desde el organismo remarcaron la importancia de verificar el documento con anticipación para evitar demoras o inconvenientes al momento de viajar.

