5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Ledesma

Gran fiesta primaveral enel Club Sportivo Alberdi

Actuarán La LBC y Eugenia Quevedo, Los Tekis, Llokallas, grupo Jachal, Matías Venecia, La J.M, y muchos más.

Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00

Este domingo, 7 de septiembre, se viene una gran fiesta primaveral al Club Sportivo Alberdi ubicado en calle Francisco de Argañaraz 453, Ledesma.

Actuarán La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo, Los Tekis, Llokallas, grupo Jachal con su tributo a los Kjarkas, Matías Venecia, Los Changos del Chamamé, Juaking y su Cumbia de Barrio y La J.M.

Héctor Llanes, productor del evento comentó que "los espectáculos comenzarán a partir de las 18 con la actuación del primer grupo y alrededor de las 0 se presentará Euge Quevedo y la LBC, un show que tendrá una duración de dos horas con un pequeño intervalo de 15 minutos". Y agregó que "el evento finalizará a las 5.30 de la madrugada. Están todos invitados".

Cabe mencionar que la productora Llanes ya tiene fecha confirmada para el retorno de la Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo a la provincia, pero esta vez en la Capital y será el 9 de noviembre. Asimismo, informaron que los Kjarkas también regresarán a Jujuy, el próximo 21 de noviembre

Anticipadas y físicas

Entradas anticipadas en www.norteticket.com. Y el día de evento, se podrán adquirir las entradas físicas en boletería del Club Sportivo Alberdi a partir de las 16.

 

