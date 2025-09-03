Anuncian que no habrá agua por reparación de acueducto

La empresa Agua Potable de Jujuy informó a la comunidad que hoy se iniciará la reparación definitiva del acueducto 710 Pead (polietileno de alta densidad) ubicado en Ciudad de Nieva. El trabajo, de gran magnitud debido al daño, se llevará a cabo a partir de las 21 de hoy y continuará durante todo el día de mañana.

Recomendaron a los vecinos de todos los barrios de la ciudad hacer un uso responsable y consciente del agua mientras duren los trabajos.

En ese marco precisó que hoy desde las 21 se verán afectados por la interrupción del servicio los barrios Norte, El Cortijo, Quebrada de los Pájaros, Cuyaya, Mariano Moreno, 790 Viviendas, Castañeda, Cerro Las Rosas, Epam, Santa Rosa, Coronel Arias, Alto Gorriti, La Arbolada, Sargento Cabral, 240 Viviendas, Las Marías, El Paraíso, 281 Viviendas, 370 Viviendas, 284 Viviendas, 337 Viviendas, Sector B6, Bicentenario, Viviendas de la Túpac 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° etapa. Aires del Campo, 8 de Marzo, Perovic, Navea, Los Manzanos, Las Colinas, 89 Viviendas y Cedems.

Asimismo comunicó que los barrios con baja presión de agua serán Gorriti, Almirante Brown y San Pedrito. Agregó que durante la interrupción, se desplegarán ocho camiones cisterna para abastecer de agua a centros de salud, establecimientos educativos y vecinos de las zonas afectadas. En la reparación participará personal de redes, acueductos, logística, electromecánica y seguridad e higiene para garantizar la finalización de los trabajos.

Solicitó a todos los vecinos hacer un uso responsable y consciente del agua mientras duren los trabajos. "Agradecemos su paciencia y comprensión. Estamos trabajando para solucionar este inconveniente de manera definitiva y minimizar las molestias", sostuvo.