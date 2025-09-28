Cientos de personas peregrinaron a Río Blanco

Bajo el lema “Peregrino de Esperanza” se vivió el primer domingo de peregrinación al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Gran cantidad de personas se acercaron para acompañar a nuestra santa patrona de la provincia hacia su Santuario. La misa fue presidida por el obispo de la Prelatura de Humahuaca Monseñor Félix Paredes Cruz.

Este domingo peregrinaron las familias y las parroquias de Capital y Palpalá.

La lectura del domingo fue sobre la celebración de las bodas en Caná en donde el padre Germán Maccagno expresó el primer milagro de Jesús al convertir agua en vino durante la fiesta.

En el momento de la homilía el obispo de la prelatura de Humahuaca dijo que el santuario de Río lanco es un “punto de fe” en donde las familias de todas las parroquias están invitadas a celebrar la fiesta por la virgen María.

Dijo tambien que "ayer hoy y siempre, Dios esta en nuestras vidas, haciendo su milagro siempre"

María es la "madre de la santa esperanza", aseguró el prelado ante a atenta escucha de los cientos de fieles que llegaron hasta Río Blanco.