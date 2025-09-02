Sadir saludó al correntino Juan Pablo Valdés por el triunfo

Al igual que Juan Schiaretti, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Gustavo Valdés, el gobernador Carlos Sadir saludó el domingo a Juan Pablo Valdés por el contundente triunfo en los comicios a gobernador de Corrientes.

El triunfo "demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente", escribió.

Embarcado en la campaña electoral para las legislativas de octubre impulsando las candidaturas de María Inés Zigarán, Mario Pizarro y Malena Amerise por el Frente Jujuy Crece (en Provincias Unidas), Sadir estuvo pendiente con lo que sucedía en aquella provincia.

El bloque conformado por los cinco gobernadores el próximo mes presentará lista en casi diez provincias y en diciembre conformará el Bloque Provincias Unidas en la Cámara baja fortaleciendo el proyecto político para las generales del 2027.