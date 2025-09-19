Conversatorio y música por la paz

Comenzaron las actividades culturales Ruta de la Paz 2025 en Jujuy. Hoy, a las 18, en el Centro Cultural Culturarte (San Martín y Sarmiento) se realizará el conversatorio "Sadako y la historia de las mil grullas". Hiroshima y Nagasaki. Estará a cargo de la Embajada de Japón.

Mientras que a las 19 se presentará el Coro Impromptu con la propuesta "Música por la paz".

El martes 23, de 18 a 20, en la Casa de las Letras la profesora Elsa Tapia dictará el taller "Coplas por la paz" y el miércoles 10 de octubre a las 19.30 Carmen Gutiérrez, con la coordinación del grupo Jujeños Autores, brindará la charla "Y cuándo llegaron?".

Los martes de 11.30 a 12 y de 20 a 20.30 clase abierta "Conocerte activo y fit folk por la paz" en la Casa Macedonio Graz.