18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
San Pedro

San Pedro se prepara para vivir el Primer “Primavera Fest” inclusivo

Instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y comunidad en general podrán participar el próximo 24 de septiembre en Club Atlético San Pedro.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 20:03

El próximo miércoles 24 de septiembre, San Pedro será escenario de una jornada de inclusión, deporte y recreación con el Primer Encuentro Provincial – Primavera Fest, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, en conjunto con el Municipio de San Pedro.

La cita será en el Club Atlético San Pedro, de 8:30 a 12 horas, y contará con la participación de instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y la comunidad en general.

¿Qué habrá en el encuentro?

  • Actividades recreativas y deportivas adaptadas.

  • Música en vivo y baile.

  • Juegos inclusivos para todas las edades.

  • Espacios de integración para instituciones y familias.

El Primavera Fest busca promover la inclusión y el trabajo en equipo, ofreciendo un espacio en el que cada persona pueda participar, expresarse y disfrutar en comunidad.

 

