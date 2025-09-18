San Pedro se prepara para vivir el Primer “Primavera Fest” inclusivo

El próximo miércoles 24 de septiembre, San Pedro será escenario de una jornada de inclusión, deporte y recreación con el Primer Encuentro Provincial – Primavera Fest, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, en conjunto con el Municipio de San Pedro.

La cita será en el Club Atlético San Pedro, de 8:30 a 12 horas, y contará con la participación de instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y la comunidad en general.

¿Qué habrá en el encuentro?

Actividades recreativas y deportivas adaptadas.

Música en vivo y baile.

Juegos inclusivos para todas las edades.

Espacios de integración para instituciones y familias.

El Primavera Fest busca promover la inclusión y el trabajo en equipo, ofreciendo un espacio en el que cada persona pueda participar, expresarse y disfrutar en comunidad.