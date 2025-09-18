°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
PALPALÁ
Onda Estudiantil 2025
Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril”
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Pedro de Jujuy
Proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa
Expo Frutilla 2025
Cámara de Diputados
Conciencia Animal
salud
PALPALÁ
Onda Estudiantil 2025
Federación Nacional de Veteranos de Guerra “2 de abril”
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Pedro de Jujuy
Proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa
Expo Frutilla 2025
Cámara de Diputados
Conciencia Animal

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Gobierno de Jujuy

Tilcara y Maimará: nuevo sistema para proveer agua

Se potabilizará en la planta Florida y desde Peña Alta se la conducirá a ambas localidades. El gobernador Sadir dijo que se invirtieron mil millones de pesos y que se avanza con otras obras en la zona.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:00
PRESENCIAS | EL GOBERNADOR SADIR JUNTO A LA MINISTRA ZIGARÁN, EL TITULAR DE AGUA POTABLE Y OBREROS DE ESA EMPRESA.

El gobernador Carlos Sadir inauguró en Tilcara un sistema de provisión de agua potable que cubrirá las necesidades de tilcareños y maimareños. La obra beneficiará a más de 16 mil habitantes.

Esta obra representa la solución a un problema de suministro de larga data que afectaba a ambas comunidades, debido a las crecidas del Huasamayo que derivaban en la interrupción de la provisión, acumulación de sedimento y turbidez.

En la oportunidad, Sadir resaltó que "es una obra muy importante para Tilcara y Maimará, no sólo para incrementar el caudal, sino también para dotar al servicio de mayor seguridad".

Refirió que "hicimos una inversión de más de $1.000 millones", la cual "se justifica plenamente por la cantidad y calidad de agua".

Además, enfatizó que "queremos que nuestros pueblos crezcan y vivan cada vez mejor y lo primero que necesitan es agua potable".

Continuó señalando que, "en algunos lugares, estamos trabajando en el servicio de agua y en otros agua y cloacas, que son esenciales para que los jujeños vivan mejor".

"Al mismo tiempo, en Tilcara avanzamos con el puente nuevo con la ruta nacional 9 y, en la misma zona, el parque lineal", completó el gobernador.

También participaron de la ceremonia inaugural, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y su par de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, entre otros funcionarios del gabinete provincial y autoridades municipales.

Por su parte, el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, explicó que Tilcara y Maimará "cuentan ahora con un complejo sistema con drenes, potabilización en la planta Florida y un dispositivo de bombeo en Peña Alta que conduce el agua a la usina, que es la potabilizadora matriz para Tilcara y Maimará", y apuntó que "esperamos una temporada estival tranquila y que los problemas del pasado no vuelvan".

Remediarán basurales

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia anunció el lanzamiento del Concurso de Precios para la Remediación de Basurales a Cielo Abierto en la Zona Valles -Etapa 1- que se cumplirá el 21 de octubre próximo. La iniciativa alcanzará a los sitios de disposición final de Perico, El Carmen, San Antonio, Monterrico y Chanchillos (Palpalá), que ya fueron cerrados gracias a la infraestructura del Proyecto Girsu.

Estuvieron presentes los intendentes de San Antonio, Álvaro de Bedia; de El Carmen, Víctor Hugo González; de Perico, Rolando Ficoseco, y de Monterrico, Luciano Moreira.

"Ahora comienza una nueva etapa: el saneamiento y restauración de los espacios que durante décadas recibieron residuos, con el objetivo de eliminar focos de contaminación y devolverle valor ambiental a esos terrenos", explicó la coordinadora de la Unidad de Implementación del Proyecto Girsu, Susana Amador.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD