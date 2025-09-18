Tilcara y Maimará: nuevo sistema para proveer agua

El gobernador Carlos Sadir inauguró en Tilcara un sistema de provisión de agua potable que cubrirá las necesidades de tilcareños y maimareños. La obra beneficiará a más de 16 mil habitantes.

Esta obra representa la solución a un problema de suministro de larga data que afectaba a ambas comunidades, debido a las crecidas del Huasamayo que derivaban en la interrupción de la provisión, acumulación de sedimento y turbidez.

En la oportunidad, Sadir resaltó que "es una obra muy importante para Tilcara y Maimará, no sólo para incrementar el caudal, sino también para dotar al servicio de mayor seguridad".

Refirió que "hicimos una inversión de más de $1.000 millones", la cual "se justifica plenamente por la cantidad y calidad de agua".

Además, enfatizó que "queremos que nuestros pueblos crezcan y vivan cada vez mejor y lo primero que necesitan es agua potable".

Continuó señalando que, "en algunos lugares, estamos trabajando en el servicio de agua y en otros agua y cloacas, que son esenciales para que los jujeños vivan mejor".

"Al mismo tiempo, en Tilcara avanzamos con el puente nuevo con la ruta nacional 9 y, en la misma zona, el parque lineal", completó el gobernador.

También participaron de la ceremonia inaugural, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y su par de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, entre otros funcionarios del gabinete provincial y autoridades municipales.

Por su parte, el presidente de Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, explicó que Tilcara y Maimará "cuentan ahora con un complejo sistema con drenes, potabilización en la planta Florida y un dispositivo de bombeo en Peña Alta que conduce el agua a la usina, que es la potabilizadora matriz para Tilcara y Maimará", y apuntó que "esperamos una temporada estival tranquila y que los problemas del pasado no vuelvan".

Remediarán basurales

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia anunció el lanzamiento del Concurso de Precios para la Remediación de Basurales a Cielo Abierto en la Zona Valles -Etapa 1- que se cumplirá el 21 de octubre próximo. La iniciativa alcanzará a los sitios de disposición final de Perico, El Carmen, San Antonio, Monterrico y Chanchillos (Palpalá), que ya fueron cerrados gracias a la infraestructura del Proyecto Girsu.

Estuvieron presentes los intendentes de San Antonio, Álvaro de Bedia; de El Carmen, Víctor Hugo González; de Perico, Rolando Ficoseco, y de Monterrico, Luciano Moreira.

"Ahora comienza una nueva etapa: el saneamiento y restauración de los espacios que durante décadas recibieron residuos, con el objetivo de eliminar focos de contaminación y devolverle valor ambiental a esos terrenos", explicó la coordinadora de la Unidad de Implementación del Proyecto Girsu, Susana Amador.