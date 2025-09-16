Representantes regionales disfrutaron de un paseo en el Tren Solar

En el marco del plan de responsabilidad social empresarial, un grupo de representantes estudiantiles de las 4 regiones disfrutaron del recorrido del Tren Solar de la Quebrada.

El grupo juvenil hizo el tramo Volcán - Purmamarca, vivenciando una experiencia única que ofrece el servicio turístico.

De la experiencia participaron representantes y chico 10 de los departamentos de Tumbaya; Tilcara; Humahuaca; El Carmen; Palpalá; Yavi; Cochinoca; Susques; Valle Grande; Ledesma y Santa Bárbara.

Desde la secretaría se informó que las representantes interesadas en formar parte de la experiencia Tren Solar de la Quebrada podrán comunicarse al 0388-4239423 o al correo: [email protected]

La iniciativa busca promover la inclusión y el desarrollo regional, permitiendo conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de la Quebrada.