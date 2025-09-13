°
13 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Futbol infantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
Búsqueda de personas
Thiago Medina
Búsqueda de personas
rugby
Futbol infantil
Onda estudiantil
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
Búsqueda de personas
Thiago Medina
Búsqueda de personas
rugby

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil

Candela Villarroel es la nueva Embajadora de Santa Bárbara 2025

Sabado, 13 de septiembre de 2025 07:38

En una noche especial bajo la esencia de la cultura griega, la comunidad de El Piquete coronó a los nuevos representantes departamentales 2025.

El polideportivo se vistió de gala con una escenografía inspirada en la antigua Roma, donde la belleza, la fuerza y la valentía de los dioses del Olimpo fueron insignia de cada presentación. 

Las siete candidatas y los postulantes a “Chico 10” desfilaron con elegancia y alegría. Durante el evento se destacaron diferentes grupos de baile que animaban la velada al ritmo de saya, reguetón, pop y danzas árabes.

Con gran expectativa, cerca de la medianoche se conocieron los nombres de los representantes de Santa Bárbara 2025, la embajadora que representará a la localidad es Candela Villarroel de El Talar, acompañan a la joven la 1° Princesa Yuriana Ramírez de Palma Sola, 2° Princesa Florencia Leaño de Santa Clara, 1° Dama de Honor Solana Gutiérrez, El Piquete; 2° Dama de Honor Estefanía Herrera de Vinalito; Miss Simpatía, Esmeralda Rojas, El Fuerte; Miss Elegancia Edith Juárez de Palma Sola y Chico 10 Alberto Mateo de Palma Sola

La comunidad juvenil vivió una velada llena de color, música y emociones, celebrando la tradición de la elección representante departamental 2025

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD