Candela Villarroel es la nueva Embajadora de Santa Bárbara 2025

En una noche especial bajo la esencia de la cultura griega, la comunidad de El Piquete coronó a los nuevos representantes departamentales 2025.

El polideportivo se vistió de gala con una escenografía inspirada en la antigua Roma, donde la belleza, la fuerza y la valentía de los dioses del Olimpo fueron insignia de cada presentación.

Las siete candidatas y los postulantes a “Chico 10” desfilaron con elegancia y alegría. Durante el evento se destacaron diferentes grupos de baile que animaban la velada al ritmo de saya, reguetón, pop y danzas árabes.

Con gran expectativa, cerca de la medianoche se conocieron los nombres de los representantes de Santa Bárbara 2025, la embajadora que representará a la localidad es Candela Villarroel de El Talar, acompañan a la joven la 1° Princesa Yuriana Ramírez de Palma Sola, 2° Princesa Florencia Leaño de Santa Clara, 1° Dama de Honor Solana Gutiérrez, El Piquete; 2° Dama de Honor Estefanía Herrera de Vinalito; Miss Simpatía, Esmeralda Rojas, El Fuerte; Miss Elegancia Edith Juárez de Palma Sola y Chico 10 Alberto Mateo de Palma Sola

La comunidad juvenil vivió una velada llena de color, música y emociones, celebrando la tradición de la elección representante departamental 2025