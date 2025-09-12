Desfiles: el Ente habilita espacios gratuitos y exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad

Con el objetivo de brindar mayor seguridad e inclusión, el Ente Autárquico Permanente anunció la habilitación de un sector gratuito y exclusivo para adultos mayores y personas con discapacidad durante los desfiles que se realizarán en Ciudad Cultural.

El espacio, que tendrá cupos limitados, estará ubicado en la zona del desfile, en la Ciudad de las Artes. Esta iniciativa está pensada específicamente para que estos grupos puedan disfrutar del evento con comodidad, lejos de las aglomeraciones y con una vista privilegiada.

Desde la organización hicieron hincapié en que los lugares son limitados, por lo que recomendaron a los interesados "llegar con tiempo y asegurar su lugar". El acceso al sector será gratuito.

La ubicación estratégica del espacio, cerca de las Zonas de Desfile, los food trucks y con proximidad a la parada de colectivos, busca facilitar también el acceso y la estadía de los asistentes.

Con esta acción, el Ente Autárquico Permanente reafirma su compromiso con la creación de eventos masivos más accesibles e inclusivos para todos los vecinos de la ciudad.