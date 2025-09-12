La elección de Santa Bárbara será hoy en El Piquete

El polideportivo municipal de El Piquete será escenario hoy -a partir de las 19- de la elección de la embajadora y chico 10 del departamento Santa Bárbara.

Los candidatos al cetro departamental son Esmeralda Tatiana Jorgelina Rojas y Erick Tomas Jimenez Rojas, de la escuela provincial Agrotécnica N°12, de El Fuerte. Solana del Milagro Gutiérrez Portal y Tiago Tomas Pereyra Lamas, de la Agrotécnica N° 2, de El Piquete; Candela Liz Villarroel García y Tomás Santino López, del Bachillerato Provincial N° 9 "San Francisco de Asís", de El Talar; Yuriana Yexalen Ramírez Miranda y Alberto Mateo Nozieres, del Bachillerato Provincial N° 5 "Octavio Bernis", de Palma Sola; Edith Elba Juárez y Luca Rodrigo David Estrada, de la Secundaria Rural N° 5 Entornos Virtuales, de Real de los Toros; Nadia Joaquina Florencia Leaño y Germán Agustín Santander Bauza, del Bachillerato Provincial N°10 "Francisco Luna", de Santa Clara; y Analía Stefanía Herrera Collave y Pedro Lian López, de la Agrotécnica N° 11, de Vinalito.