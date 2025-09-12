°
12 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda estudiantil

La elección de Santa Bárbara será hoy en El Piquete

Esta noche se despedirá de su reinado la embajadora 2024 Sofía Fernández. También nominarán el chico 10.

Viernes, 12 de septiembre de 2025 00:00
REINA SALIENTE SOFÍA FERNÁNDEZ

El polideportivo municipal de El Piquete será escenario hoy -a partir de las 19- de la elección de la embajadora y chico 10 del departamento Santa Bárbara.

Los candidatos al cetro departamental son Esmeralda Tatiana Jorgelina Rojas y Erick Tomas Jimenez Rojas, de la escuela provincial Agrotécnica N°12, de El Fuerte. Solana del Milagro Gutiérrez Portal y Tiago Tomas Pereyra Lamas, de la Agrotécnica N° 2, de El Piquete; Candela Liz Villarroel García y Tomás Santino López, del Bachillerato Provincial N° 9 "San Francisco de Asís", de El Talar; Yuriana Yexalen Ramírez Miranda y Alberto Mateo Nozieres, del Bachillerato Provincial N° 5 "Octavio Bernis", de Palma Sola; Edith Elba Juárez y Luca Rodrigo David Estrada, de la Secundaria Rural N° 5 Entornos Virtuales, de Real de los Toros; Nadia Joaquina Florencia Leaño y Germán Agustín Santander Bauza, del Bachillerato Provincial N°10 "Francisco Luna", de Santa Clara; y Analía Stefanía Herrera Collave y Pedro Lian López, de la Agrotécnica N° 11, de Vinalito.

 

