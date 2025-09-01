Se confirmó un nuevo fin de semana largo turístico

El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural se trasladó para el 10 de ese mes, lo que permitió un nuevo fin de semana largo. La medida quedó oficializada con la publicación de la Resolución 139/2025 en el Boletín Oficial de hoy.

El Decreto 614/2025 publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei habilitó a la autoridad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de trasladar cada uno de los feriados movibles.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó que “el nuevo fin de semana largo es crucial para la industria turística, ya que permite desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales de todo el país”.

“Los fines de semana largo generan un movimiento turístico que repercute de manera positiva en toda la cadena de valor del segmento. Alojamiento, gastronomía, transporte, guías y excursiones se ven beneficiadas con la medida”, completó.