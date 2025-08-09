Llamado a la solidaridad: Piden donaciones de útiles escolares

Una vez retomado el ciclo lectivo luego del receso invernal, el área educativa del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), recurre a la solidaridad de los jujeños para la donación de útiles escolares para los niños de la comunidad.
inicia sesión o regístrate.
Una vez retomado el ciclo lectivo luego del receso invernal, el área educativa del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), recurre a la solidaridad de los jujeños para la donación de útiles escolares para los niños de la comunidad.
El espacio brinda apoyo educativo y comunitario a través de clases de apoyo a estudiante de Nivel Primario, talleres artísticos, alfabetización para adultos, deportes, talleres de oficios, asesorías y formación para emprendedores.
La campaña de donaciones de útiles escolares tiene como objetivo recopilar materiales y recursos para apoyar a los niños y niñas de la comunidad que no tienen acceso a ellos.
Los útiles que se requieren con prioridad son: cuadernos, lápices, lapiceras, marcadores, libros, mochilas, entre otros materiales escolares. La campaña está dirigida a los niños y niñas, jóvenes y adultos de la comunidad de Alto Comedero y el barrio Malvinas, que no tienen acceso a recursos educativos básicos.
Los interesados en donar útiles escolares nuevos o medio uso pueden hacerlo directamente en la sede ubicada en Lote 5 del asentamiento Las Lagunas, sector B1 del barrio Alto Comedero. También pueden comunicarse al 3885179281 o a [email protected] para coordinar la donación.