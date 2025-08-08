Siete alianzas se presentaron para las elecciones de octubre en Jujuy

Conforme al cronograma de la Justicia Nacional Electoral, este jueves 7 de agosto culminó el período para el reconocimiento de alianzas políticas de cara a las elecciones generales del 26 de octubre. En Jujuy, siete frentes formalizaron su inscripción ante el Juzgado Electoral Federal.

Las alianzas que se presentaron son:

Frente Primero Jujuy Avanza

Frente La Libertad Avanza

Frente Jujuy Crece

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad

Frente Transformación Libertaria

Frente Fuerza Patria

Frente Liberal

Los próximos plazos que se vienen en materia electoral son los siguientes:

El 12 de agosto vence el plazo para solicitar la asignación de colores partidarios, elemento esencial para el diseño de boletas oficiales y materiales de campaña.

El 17 de agosto será la fecha límite para el registro de listas de candidatos, instancia en la que todos los espacios deberán oficializar sus postulantes ante la justicia electoral.

Finalmente, el 27 de agosto marcará el inicio formal de la campaña electoral, habilitando actos públicos, difusión de propuestas y actividades proselitistas.