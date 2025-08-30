El barrio Santa Rosa festeja sus 55 años

El barrio Santa Rosa se viste de fiesta este sábado 30 de agosto para celebrar un doble acontecimiento: su 55° aniversario y las tradicionales fiestas patronales en honor a Santa Rosa de Lima. El Centro Vecinal organizó una agenda extensa que combina actos cívicos, religiosos y un cierre musical de primer nivel, abierta a toda la comunidad.

La jornada comenzó a las 9:30 horas con el izamiento de la Bandera Nacional y la entonación del Himno, en un acto que incluyó palabras alusivas a la historia del barrio. Luego se realizó el tradicional desfile con la presencia de autoridades municipales.

La tarde estará dedicada a los más chicos. A partir de las 15, en el polideportivo barrial, se realizará el festejo por el Día del Niño. El espíritu religioso tomará protagonismo a las 17 con una misa que se oficiará en oratorio de Santa Rosa, ubicada en el mismo barrio.

El cierre con música

El punto culminante de la celebración será la gran serenata a Santa Rosa, que comenzará a las 19 en el polideportivo. El escenario contará con la presencia de una robusta nómina de artistas que prometen entretener al público hasta la madrugada.

Entre los confirmados se encuentran grupos y solistas de gran raigambre en la música popular, como Copleros, Los de Jujuy, Chilcán, Gabi Acosta, Jesy Carrasco, Echeve, Gato García, Obama, Dani García, entre otros.