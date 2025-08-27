¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
27 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini
Elección reina Capital
Agostini Desarrollos Inmobiliarios
Martín Rappallini

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

El Secu 7 se viste de fiesta

Miércoles, 27 de agosto de 2025 12:35

El colegio Secundario Nº 7 “Maestro Mario Humberto Pérez” también sumara un nuevo nombre a la “fiesta linda”.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El colegio Secundario Nº 7 “Maestro Mario Humberto Pérez” también sumara un nuevo nombre a la “fiesta linda”.

La comunidad educativa del barrio Loteo Nuevo Perico elegirá a su nueva soberana este viernes a partir de las 15 en instalaciones de su establecimiento educativo.

La soberana saliente es Zaira Vilca y las candidatas al cetro escolar son Lua Capra, Celeste Mamani, Cristina Ruiz, Cintia Cano, Anita Caillou y Camila Aparicio.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD