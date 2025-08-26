El servicio de agua se normalizaría al mediodía

Agua Potable de Jujuy Se informa a toda la comunidad que se reparó el acueducto 710 milímetros a la altura del barrio Ciudad de Nieva por lo que se estima que el suministro se normalice alrededor de las 13.

Agua Potable de Jujuy Se informa a toda la comunidad que se reparó el acueducto 710 milímetros a la altura del barrio Ciudad de Nieva por lo que se estima que el suministro se normalice alrededor de las 13.

Este acueducto abastece de agua a las zonas de Cuyaya, Sargento Cabral, Tezanos Pinto y Los Alisos.

Agregaron las que cisternas que abastece Cuyaya y Sargento Cabral ya se encuentran llenas.

En estos momentos se está realizando el proceso de purgado de las redes de distribución en todos los sectores afectado y que este proceso puede ser complejo por la distancia y la presencia de bolsas de aire en las cañerías, es esencial el llenado para que el agua llegue a los hogares.