¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Onda estudiantil
básquet
San Salvador de Jujuy
Fórmula 1
coimas en discapacidad
crisis en Gaza
Agua potable
Turismo
fentanilo contaminado
CASA DEL HORROR
Onda estudiantil
básquet
San Salvador de Jujuy
Fórmula 1
coimas en discapacidad
crisis en Gaza
Agua potable
Turismo
fentanilo contaminado
CASA DEL HORROR

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2260.50

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

El servicio de agua se normalizaría al mediodía

Durante la madruga se reparó el acueducto dañado en la zona de Ciudad de Nieva.

Martes, 26 de agosto de 2025 10:39

Agua Potable de Jujuy Se informa a toda la comunidad que se reparó el acueducto 710 milímetros a la altura del barrio Ciudad de Nieva por lo que se estima que el suministro se normalice alrededor de las 13.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Agua Potable de Jujuy Se informa a toda la comunidad que se reparó el acueducto 710 milímetros a la altura del barrio Ciudad de Nieva por lo que se estima que el suministro se normalice alrededor de las 13.

Este acueducto abastece de agua a las zonas de Cuyaya, Sargento Cabral, Tezanos Pinto y Los Alisos.

Agregaron las que cisternas que abastece Cuyaya y Sargento Cabral ya se encuentran llenas.

En estos momentos se está realizando el proceso de purgado de las redes de distribución en todos los sectores afectado y que este proceso puede ser complejo por la distancia y la presencia de bolsas de aire en las cañerías, es esencial el llenado para que el agua llegue a los hogares.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD