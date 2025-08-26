Legisladora insistió en tratar la Ley de Coparticipación

En la sesión pasada en la Cámara de Diputados, la sampedreña Claudia Sánchez Cantaberta (PJ) planteó la distribución discrecional de los recursos coparticipables por parte de Nación y Provincia, generando un abordaje de la situación que derivó en acusaciones, advertencias y aclaraciones.

"Año tras año se repite el injusto reparto de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) afectando a nuestra provincia", expresó desde su banca respecto a dichos de un senador libertario que "nuestra Provincia se queja básicamente de la nada cuando recibe de todo y más", lo cual "no es real".

"La discrecionalidad" con la que Nación maneja los recursos que deben distribuirse de manera federal, equitativa y transparente "no se produce, y todos los años nuestra Provincia tiene que ir a reclamar lo que le corresponde".

Los ATN "fueron concebidos con la idea de asistir a provincias en caso de emergencia o desequilibrio financiero, pero son utilizados como una caja política de presión contra los gobiernos provinciales que no están a favor del Gobierno nacional", acusó.

Calificó la conducta como "un apriete del gobierno de Javier Milei a nuestra provincia que es golpeada porque sin los recursos necesarios no existe un federalismo real, privilegiando el centralismo porteño, el puerto y Buenos Aires, no provincias pobres como la nuestra que sufre los desequilibrios financieros".

Como peronista que defiende la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, denunció que Jujuy es vapuleada permanentemente y castigada solapadamente "frente a la desigualdad por su manera de pensar políticamente", lo que la obligaría "muchas veces tener que ponerse de rodillas frente a al Gobierno nacional".

Con términos similares Sánchez Cantaberta cuestionó al gobierno de Sadir respecto a la distribución de los recursos coparticipables: "Así como opino sobre lo expresado por el senador libertario, este problema lo vivimos aquí y el apriete lo sufren los municipios".

El Gobierno provincial "utiliza esta discrecionalidad al momento de repartir la Coparticipación con los municipios, a los cuales los utiliza como caja de resonancia, de apriete y en forma de castigo encubierto contra los que poseen un color distinto al oficialismo", afirmó.

"Vemos peregrinar a intendentes y comisionados municipales por Casa de gobierno rogando por los recursos que les corresponden y que son distribuidos de manera desigual creando municipios privilegiados y otros que deben darse vuelta con 2 pesos, haciendo lo imposible para pagar sueldos y olvidarse de ejecutar alguna obra".

Sadir "no está cumpliendo lo que anunció en marzo de este año, prometió que se iba a tratar la Ley de coparticipación municipal, cuestión que se viene dilatando", y recordó que desde el Bloque del PJ se presentaron dos proyectos al respecto elaborados por los diputados Juan Ortega y Pedro Belizán que pueden ser de gran aporte cuando le den solución a este problema".

Acercándose al final de su manifestación aclaró que pensará "en caso que no se apruebe la Ley de Coparticipación antes de octubre, no obedecerá a que necesitan seguir manejando desde el gobierno la chequera para apretar a municipios que no piensan de la misma manera que el oficialismo y así quebrar ciertas voluntades".

Se esperanzó en que la Cámara de Diputados "hará justicia" tratando y aprobando dicha ley asegurando a los municipios administrar sus recursos y así demostrar federalismo provincial "antes de las elecciones legislativas".

Finalmente solicitó "por favor" debatir sobre la "tan ansiada ley" y "dejemos de mostrar a través de los medios un supuesto trabajo que de seguir así no tendrá ninguna respuesta".