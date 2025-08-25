Varios sectores de Alto Comedero sin agua

Una rotura en el acueducto principal de 710 mililitros, ubicado a la altura del supermercado de Ciudad de Nieva, provocó un desequilibrio en el sistema de abastecimiento de agua que afecta a la Cisterna de Cuyaya y Sargento Cabral. Como consecuencia, varios sectores de Alto Comedero experimentan baja presión o interrupción total del servicio.

Personal técnico de Agua Potable de Jujuy se encuentra realizando las tareas de reparación en la zona. Según informó la empresa, se estima que las obras culminarán alrededor de las 14:00. Una vez finalizados los trabajos, comenzará el proceso de normalización del servicio hacia la cisterna afectada.

Mientras dure la reparación, la empresa activó un plan de contingencia con camiones cisterna para abastecer a los vecinos de los sectores más comprometidos. La distribución se realizará en los siguientes puntos:

Sector 1: Arbolada, Balcón Comedero, Loteos Las María, 127 Gendarmería, Loteo Nueva Ciudad.

Sector 2: 284 Viviendas, 281 Viviendas, 300 Viviendas, 308 Viviendas.

Sector 3: B6, B5, B4 y B2.

La empresa solicitó paciencia a la comunidad y aseguró que las cuadrillas trabajan con la mayor celeridad posible para restablecer el suministro de agua potable en la zona. Se recomienda a los vecinos almacenar agua de manera prudencial y seguir las indicaciones oficiales.