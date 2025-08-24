Renovación del Concejo Estudiantil

El Concejo Deliberante Estudiantil realizó la elección de sus nuevas autoridades bajo un proceso de participación y ejercicio democrático, llevado a cabo en el Cine Municipal Select.

El acto contó con la presencia de una gran cantidad de estudiantes de distintas escuelas y colegios de la ciudad, quienes se sumaron activamente al proceso de renovación de las cuatro bancas del cuerpo deliberativo juvenil.

Joaquín Jiménez, nuevo presidente del Concejo Deliberante Estudiantil, compartió su experiencia durante el proceso: "Yo empecé por el mes de junio, por medio de mi profesora de la materia Construcción Ciudadana, fui electo en mi colegio, mi compañera también salió, y ahora estuvimos aquí con capacitaciones, nos han mandado proyectos, información que nos ayudó a estar aquí parados y representar de la mejor manera posible. Nosotros empezamos subiendo al escenario todos los que se querían postular para cada cargo, por colegio se eligió un concejal para votar en las primeras filas del cine y a medida que cada uno pasaba adelante, lo votaban democráticamente como tiene que ser".

Esta es la edición 32 en la que desarrollan un nuevo espacio democrático participativo para los estudiantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en esta oportunidad con el lema "Animate, Decidí, Transformá".