¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

rugby
crossfit
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
CASA DEL HORROR
MUERTES IMPUNES
MUERTES IMPUNES
MUERTES IMPUNES
rugby
crossfit
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
CASA DEL HORROR
MUERTES IMPUNES
MUERTES IMPUNES
MUERTES IMPUNES

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cine Select

Renovación del Concejo Estudiantil

Se trató de cuatro bancas del cuerpo deliberativo juvenil de la ciudad capital. El acto fue en el Cine Select.

Domingo, 24 de agosto de 2025 01:04

El Concejo Deliberante Estudiantil realizó la elección de sus nuevas autoridades bajo un proceso de participación y ejercicio democrático, llevado a cabo en el Cine Municipal Select.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Concejo Deliberante Estudiantil realizó la elección de sus nuevas autoridades bajo un proceso de participación y ejercicio democrático, llevado a cabo en el Cine Municipal Select.

El acto contó con la presencia de una gran cantidad de estudiantes de distintas escuelas y colegios de la ciudad, quienes se sumaron activamente al proceso de renovación de las cuatro bancas del cuerpo deliberativo juvenil.

Joaquín Jiménez, nuevo presidente del Concejo Deliberante Estudiantil, compartió su experiencia durante el proceso: "Yo empecé por el mes de junio, por medio de mi profesora de la materia Construcción Ciudadana, fui electo en mi colegio, mi compañera también salió, y ahora estuvimos aquí con capacitaciones, nos han mandado proyectos, información que nos ayudó a estar aquí parados y representar de la mejor manera posible. Nosotros empezamos subiendo al escenario todos los que se querían postular para cada cargo, por colegio se eligió un concejal para votar en las primeras filas del cine y a medida que cada uno pasaba adelante, lo votaban democráticamente como tiene que ser".

Esta es la edición 32 en la que desarrollan un nuevo espacio democrático participativo para los estudiantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en esta oportunidad con el lema "Animate, Decidí, Transformá".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD