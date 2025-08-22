Servicio de energía electríca normalizado,según informó Ejesa

Luego de las intensas ráfagas de viento registradas este viernes, que alcanzaron entre 70 y 100 kilometros por hora, varias zonas de la capital jujeña se vieron afectadas por cortes de energía.

Desde Ejesa informaron que "todos los Distribuidores afectador por el viento zonda en la Ciudad de San Salvador de Jujuy se encuentran normalizados"

Aunque las cuadrillas continúan trabajando en la normalización de los servicios particulares.



Ante la falta de energía electríca en el hogar, la empresa detalló una recomendación:



Verificar que las llaves térmicas y el disyuntor diferencial en tu tablero interno estén en ON (hacia arriba), si realizando este paso continuas sin luz, podes comunicarte con los canales oficiales de la empresa

WhatsApp 3884613738 https://wa.me/543884613738

Web https://cutt.ly/SINLUZ-EJESA

SMS al 50150 con el texto: EJESA LUZ número de servicio



