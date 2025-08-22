¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Unión Industrial Argentina
Energía Eléctrica
Incendios Forestales
Onda estudiantil
Día Provincial del Canto con Caja y la Copla
La opinión
HistoLetras
Dia del niño
escandalo
éxodo jujeño
Unión Industrial Argentina
Energía Eléctrica
Incendios Forestales
Onda estudiantil
Día Provincial del Canto con Caja y la Copla
La opinión
HistoLetras
Dia del niño
escandalo
éxodo jujeño

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Servicios

Servicio de energía electríca normalizado,según informó Ejesa

La empresa suministradora de energía electrica comunicó que  los "distribuidores" afectados por el viento zonda se encuentran normalizados

Viernes, 22 de agosto de 2025 20:32

Luego de las intensas ráfagas de viento registradas este viernes, que alcanzaron entre 70 y 100 kilometros por hora, varias zonas de la capital jujeña se vieron afectadas por cortes de energía.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego de las intensas ráfagas de viento registradas este viernes, que alcanzaron entre 70 y 100 kilometros por hora, varias zonas de la capital jujeña se vieron afectadas por cortes de energía.

Desde Ejesa informaron que "todos los Distribuidores afectador por el viento zonda en la Ciudad de San Salvador de Jujuy se encuentran normalizados"

Aunque las cuadrillas continúan trabajando en la normalización de los servicios particulares.

Ante la falta de energía electríca en el hogar, la empresa detalló una recomendación:

Verificar que las llaves térmicas y el disyuntor diferencial en tu tablero interno estén en ON (hacia arriba), si realizando este paso continuas sin luz, podes comunicarte con los canales oficiales de la empresa

WhatsApp 3884613738 https://wa.me/543884613738
Web https://cutt.ly/SINLUZ-EJESA
SMS al 50150 con el texto: EJESA LUZ número de servicio

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD