17 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Hornitos 2025

Festival de la Comida Regional

Invitan a los centros vecinales interesados en participar de la propuesta a inscribirse en la exestación de trenes.

Domingo, 17 de agosto de 2025 01:04

Hasta el 19 del corriente podrán inscribirse los centros vecinales de la ciudad interesados en participar del Festival de Comida Regional Hornitos 2025 que se realizará los días 22, 23 y 24 del corriente agosto. Las inscripciones se recibirán en el Centro Cultural "Manuel Belgrano", exestación de trenes, en el horario de 9 a 12 y de 16 a 19.

Hasta el 19 del corriente podrán inscribirse los centros vecinales de la ciudad interesados en participar del Festival de Comida Regional Hornitos 2025 que se realizará los días 22, 23 y 24 del corriente agosto. Las inscripciones se recibirán en el Centro Cultural "Manuel Belgrano", exestación de trenes, en el horario de 9 a 12 y de 16 a 19.

El presidente del Consejo Vecinal, Fabio Méndez, destacó que era "muy importante para nosotros participar y poder mostrar todas las comidas regionales".

Taller de Fotografía

El próximo martes 19 del corriente, de 17 a 20 en el Club de Emprendedores, se desarrollará el taller de Foto producto - nivel 2, una capacitación pensado para creadores que buscan llevar la imagen de sus productos a un nivel profesional. La propuesta estará a cargo de Malu Habil, licenciada en Artes Escénicas y especialista en fotografía creativa, quien compartirá herramientas y técnicas avanzadas de iluminación, composición y edición para lograr imágenes atractivas y efectivas.

Con una inversión mínima y cupos limitados, la capacitación se presenta como una oportunidad ideal para quienes desean fortalecer su estrategia visual y destacar en el mercado digital.

El encuentro se desarrollará en la sede del Club de Emprendedores del parque San Martín.

 

