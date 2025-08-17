Festival de la Comida Regional

Hasta el 19 del corriente podrán inscribirse los centros vecinales de la ciudad interesados en participar del Festival de Comida Regional Hornitos 2025 que se realizará los días 22, 23 y 24 del corriente agosto. Las inscripciones se recibirán en el Centro Cultural "Manuel Belgrano", exestación de trenes, en el horario de 9 a 12 y de 16 a 19.

El presidente del Consejo Vecinal, Fabio Méndez, destacó que era "muy importante para nosotros participar y poder mostrar todas las comidas regionales".

Taller de Fotografía

El próximo martes 19 del corriente, de 17 a 20 en el Club de Emprendedores, se desarrollará el taller de Foto producto - nivel 2, una capacitación pensado para creadores que buscan llevar la imagen de sus productos a un nivel profesional. La propuesta estará a cargo de Malu Habil, licenciada en Artes Escénicas y especialista en fotografía creativa, quien compartirá herramientas y técnicas avanzadas de iluminación, composición y edición para lograr imágenes atractivas y efectivas.

Con una inversión mínima y cupos limitados, la capacitación se presenta como una oportunidad ideal para quienes desean fortalecer su estrategia visual y destacar en el mercado digital.

El encuentro se desarrollará en la sede del Club de Emprendedores del parque San Martín.