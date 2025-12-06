25°
Cena Blanca
Sofia Jujuy Jiméne
Película
China Suárez
Agua
recomposición salarial
Transporte público
Ciclo lectivo 2026
mundial de fùtbol 2026
Hospital Garraham
CENA BLANCA 2025

El gobierno de Jujuy ofrecerá peinado y maquillaje gratuito

El Ministerio de Educación organizará un espacio gratuito de peinado y maquillaje previo a la tradicional "Cena Blanca".

Sabado, 06 de diciembre de 2025 12:15

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Educación, pondrá a disposición de las estudiantes que finalizan el nivel secundario un servicio gratuito de peinado y maquillaje antes de la celebración de la "Cena Blanca". La iniciativa busca acompañar a las egresadas en una jornada especial, aportando un espacio de preparación y encuentro previo al evento principal.

La actividad se desarrollará el próximo 6 de diciembre desde las 15 en las instalaciones de la Ciudad de las Artes, dentro del complejo Ciudad Cultural, en la capital jujeña.

