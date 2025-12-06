El gobierno de Jujuy ofrecerá peinado y maquillaje gratuito

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Educación, pondrá a disposición de las estudiantes que finalizan el nivel secundario un servicio gratuito de peinado y maquillaje antes de la celebración de la "Cena Blanca". La iniciativa busca acompañar a las egresadas en una jornada especial, aportando un espacio de preparación y encuentro previo al evento principal.

La actividad se desarrollará el próximo 6 de diciembre desde las 15 en las instalaciones de la Ciudad de las Artes, dentro del complejo Ciudad Cultural, en la capital jujeña.