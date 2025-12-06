27°
Tecnología

'Griefbots', el macabro negocio de los robots que imitan a tus seres queridos fallecidos

Empresas tecnológicas empiezan a ofrecer la ilusión de revivir a quienes ya no están. Los llaman griefbots: avatares entrenados con datos de fallecidos que imitan su voz, su lenguaje y hasta su carácter.

Sabado, 06 de diciembre de 2025 12:28

La utilización de inteligencia artificial para recrear a personas fallecidas ha ganado terreno a nivel global, transformando el duelo en una experiencia que combina tecnología y emocionalidad. Estas réplicas virtuales, conocidas como griefbots, permiten a familiares y seres queridos mantener una interacción casi real con sus seres queridos en memoria, una práctica que, aunque presenta beneficios en el alivio emocional, también genera cuestionamientos éticos y riesgos a largo plazo.

El fenómeno comenzó con experiencias personales, como la de Justin Harrison, quien desarrolló una plataforma llamada “You, Only Virtual” (YOV) para comunicarse con su madre antes de su fallecimiento en 2022. Desde entonces, diferentes industrias y usuarios utilizan estas tecnologías para afrontar la pérdida, especialmente en contextos donde el proceso de duelo puede ser prolongado o muy intenso. En 2020, en Corea del Sur, una madre interactuó con una recreación virtual de su hija fallecida mediante realidad virtual, reportando beneficios emocionales a pesar de reconocer la diferencia con la realidad.

Expertos en salud mental advierten que esta tecnología puede ofrecer un alivio momentáneo, ya que la estimulación visual y digital puede impactar positivamente en el sistema nervioso central. Sin embargo, también alertan que el uso excesivo o inapropiado puede retrasar procesos saludables de aceptación de la muerte, provocando estancamiento emocional. La psicóloga Meghan Jarvis y el especialista Alan Wolfelt destacan que el duelo requiere confrontar la realidad de la pérdida para facilitar la sanación, y que la creación de avatares podría perpetuar una respuesta de evasión. Además, profesionales en ética destacan los posibles riesgos de manipulación infantil y la influencia en la percepción del deceso.

Contextualmente, el avance en estas tecnologías refleja una tendencia global a buscar soluciones digitales para problemáticas emocionales complejas. La incorporación de la inteligencia artificial en procesos de duelo requiere un equilibrio cuidadoso que respete la sensibilidad humana y los procesos naturales de afrontamiento, evitando que el uso desenfrenado genere consecuencias nocivas a largo plazo.

