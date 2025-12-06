El transporte público llegará hasta Ciudad Cultural

Luego de su reprogramación, la tradicional Cena Blanca 2025 se realizará este sábado 6 de diciembre en el complejo de Ciudad Cultural, en Alto Padilla. Para garantizar el acceso seguro y ordenado de los egresados y sus familias, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en coordinación con las empresas de transporte, implementará un operativo especial que incluye modificaciones en el recorrido de los colectivos, paradas diferenciadas y cortes temporales de tránsito.

El operativo comenzará a partir de las 18 horas del sábado. El transporte urbano de pasajeros realizará un envío especial con un recorrido modificado que será: Santibáñez – Comandante Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Avenida de las Carrozas – Avenida Bolivia – Avenida Córdoba, para luego retomar su ruta habitual.

Se habilitarán paradas especiales para este servicio a lo largo de toda la Avenida de las Carrozas. Por su parte, los taxis de radiollamada tendrán una zona de espera y parada establecida en las esquinas de Curupaití y Aconcagua.

Cortes de tránsito

Con el fin de asegurar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los concurrentes, se dispondrán cierres temporales de circulación en los siguientes puntos de la zona de Alto Padilla:

Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9

Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural

Colectora Pila Solá y Suipacha

Dr. Vidal e Ituzaingó

Pedro del Portal y calle sin nombre

Dr. Vidal y calle sin nombre

Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)

Se recomienda a los conductores que no se dirijan al evento planificar rutas alternativas para evitar demoras, y a los asistentes, utilizar el transporte público habilitado para una mayor fluidez en el acceso y egreso del predio.