La China Suárez tendría una deuda impensada por una casa para sus hijos

La actriz Eugenia “La China” Suárez estaría en medio de un nuevo conflicto ya que las creadoras de mansiones en miniatura para chicos compartieron un video en donde le reclaman la respuesta del pedido de la intérprete y, en el conflicto, también se lo mencionó a Mauro Icardi.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las fundadoras del proyecto Natalia Giacozzo y Victoria Parra compartieron un video en donde se puede escuchar el audio de Suárez: “Estamos viendo el tema de la casita y queríamos saber, si ya la encargamos, cuánto tarda para la entrega y te voy a mandar el modelo que nos gusta. Tiene que ser grande porque son muchos niños”.

En tanto, la empresaria comentó: “Todavía ni ‘gracias’ nos dijo, ni nos respondió nunca más”. Ante esto, su compañera explicó: “Años pidiéndonos la casita y este año nos dijo que su novio, M -Mauro Icardi- le había dicho que sí, que se la aprobaba. Después cri-cri, los grillos”.

“Que vayamos a hacerle la casita y después nos iba a pagar”, indicó Parra, mientras que Giacozzo apuntó: “Estuvimos 10 días trabajando en todo el presupuesto que nos habían aprobado. Les pedimos al proveedor por favor, porque querían que se lo entreguemos en 20 días, una casa de 30 metros cuadrados”.