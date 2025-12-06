25°
6 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Búsqueda de personas
San Pedro de Jujuy
Cena Blanca 2025
Cena Blanca
Fuerza Aerea Argentina
Cena Blanca
Sofia Jujuy Jiméne
Película
China Suárez
Agua
Búsqueda de personas
San Pedro de Jujuy
Cena Blanca 2025
Cena Blanca
Fuerza Aerea Argentina
Cena Blanca
Sofia Jujuy Jiméne
Película
China Suárez
Agua

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Teherán se acerca al temido “Día 0″: sin agua, el gobierno quiere trasladar la capital ante la severa sequía

La milenaria ciudad persa atraviesa la más grave emergencia hídrica de su historia reciente.

Sabado, 06 de diciembre de 2025 11:33

Teherán vive una larga agonía. La falta de lluvias está dejando a los teheraníes sin agua y el gobierno advierte con mudar la capital. El temido “Día 0″, en que las canillas se quedarán virtualmente vacías, está cerca.

“Esta es la situación de emergencia hídrica más grave que Teherán ha enfrentado en su historia reciente”, dijo a TN el científico iraní Kaveh Madani, exsubdirector del Departamento de Medio Ambiente de Irán y actual director del Instituto para el Agua, el Ambiente y la Salud (INWEH) de las Naciones Unidas.

La sequía, agravada por el cambio climático en un país mayoritariamente árido, afecta amplias zonas del territorio.

Este 2025 ha sido un año difícil para los iraníes. Tras la ola de bombardeos de Israel y EE.UU de junio que golpearon la capital y distintas centrales nucleares, ahora la falta de agua empezó a moldear una realidad ambiental preocupante unida al hacinamiento urbano.

Es un escenario catastrófico. El presidente Masud Pezeshkian lo dejó en claro con un mensaje contundente: “La realidad es que no hay otra opción” que trasladar la capital. “Es una necesidad. No podemos abrumar a esta región con más población y construcción”, afirmó, citado por la agencia oficial de noticias Irna. Pero no aclaró cómo ni dónde.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD