Maquillaje gratuito para las egresadas 2025

Una iniciativa conjunta del Ente Autárquico Permanentel (E.A.P.) y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy busca celebrar y acompañar a las estudiantes que culminan una etapa educativa. Este sábado, se brindará un servicio de maquillaje gratuito exclusivo para las egresadas de la Promoción 2025.

La actividad se desarrollará en el acceso principal al Playón Central, ingresando específicamente por la Avenida de los Food Trucks. El horario establecido es de 17 a 20.

La propuesta no solo apunta a embellecer, sino también a aliviar uno de los tantos gastos que implican los festejos de egreso. De esta manera, los organizadores desean contribuir a que esta promoción, que tanto ha esperado su momento, pueda vivir una noche inolvidable, luego de la suspensión de ayer por las condiciones climáticas.