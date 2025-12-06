Gestos solidarios tras la suspensión de la Cena Blanca

La suspensión de la Cena Blanca debido a las intensas lluvias despertó una ola de solidaridad en toda la comunidad. Comercios y profesionales comenzaron a ofrecer ayuda a los chicos de la promo 2025 que se vieron perjudicados por el temporal.

En redes sociales se viralizaron numerosas publicaciones de personas que ofrecen, de manera gratuita, servicios de maquillaje, peinado y lavandería para que los estudiantes puedan presentarse sin inconvenientes en la Cena Blanca reprogramada para este sábado.

Cabe destacar que también hay locales, salones y espacios privados que se pusieron a disposición para colaborar y evitar que las lluvias vuelvan a causar complicaciones logísticas en el evento.

Estos gestos espontáneos reflejan el apoyo y la empatía de la comunidad hacia los jóvenes que esperaban con ilusión esta noche tan especial.