Sofía “Jujuy” Jiménez acusó a un spa de usar su imagen

Sofía “Jujuy” Jiménez habló sobre el explosivo enfrentamiento que mantiene con un spa porteño, luego de que el local utilizara su imagen durante un año sin autorización.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en SQP, la modelo se mostró firme y sorprendida por la magnitud que tomó el caso: “Yo ya sé lo que vale mi imagen y la tuvieron un año en el centro de spa. No está bueno”, sentenció.

La conductora explicó que se enteró del problema cuando la productora del programa la contactó: “Estaba muy preocupada, fui a la tarde porque no me gustaba nada lo que estaba pasando”.

En el estudio, no dudó en apuntar contra la dueña del establecimiento: “Era una sinvergüenza, esta señora nos quiso usar para hacer mala publicidad”.

Durante la charla, Jujuy aclaró que no acudió al spa en busca de canjes ni beneficios gratuitos: “Yo nunca fui con intención de hacer una acción. No me invitaron. Fui porque había ido hace un año y honestamente no me sumaba nada hacerles una historia”.

Además, desmintió rotundamente la versión que aseguraba que no había dejado propina: “Siempre dejo propina en todos lados, para mí es una ley. La gente que trabaja tiene que cobrar bien”.

Finalmente, Jujuy reveló que el local incluso intentó cobrarle más por el tratamiento de su madre: “Cuando quise pagar lo de mi mamá, me dijeron: ‘si es transferencia, es 20% más’. Ahí ya no sabía si reírme o llorar”.