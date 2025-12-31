Ingreso al Museo de la Catedral por calle Belgrano

La instalación de la gigantesca carpa en el atrio de la Catedral Basílica jujeña para que se realicen las celebraciones litúrgicas veraniegas -que se venían haciendo en la capilla del Colegio del Huerto que entró en receso- motivó algunas adecuaciones; como por ejemplo el acceso al Museo de Arte Sacro "Alianza fecunda entre Evangelio y Arte".

Tradicionalmente la puerta habilitada para el ingreso a la recova y el Museo de la Catedral era por la calle Sarmiento, pero ayer se podían ver las vallas que delimitan ahora el área circundante a la estructura blanca que se armó mientras se esperan las obras para que el templo matriz pueda reabrirse.

En cambio el cartel de bienvenida con los horarios de atención (martes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19; y los sábados de 10 a 13) se colocó por el lateral, es decir la calle Belgrano.

El museo custodia los bienes de la Iglesia de Jujuy, imaginería religiosa y orfebrería de la época colonial, desde el 25 de mayo de 2012 por iniciativa de quién era obispo de la Diócesis de Jujuy en ese momento, monseñor Marcelo Palentini; y en coincidencia con el Bicentenario del Éxodo Jujeño.

Por otra parte, el Museo Franciscano de calle Belgrano permanecerá cerrado hasta el 5 de enero por tareas de mantenimiento.