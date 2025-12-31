22°
31 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Catedral Basílica jujeña

Ingreso al Museo de la Catedral por calle Belgrano

Cuenta con obras de imaginería religiosa de la época colonial.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 00:00
POR EL LATERAL | EL ACCESO HABILITADO A LA RECOVA Y EL MUSEO DE LA CATEDRAL PARA LOS TURISTAS Y VISITANTES.

La instalación de la gigantesca carpa en el atrio de la Catedral Basílica jujeña para que se realicen las celebraciones litúrgicas veraniegas -que se venían haciendo en la capilla del Colegio del Huerto que entró en receso- motivó algunas adecuaciones; como por ejemplo el acceso al Museo de Arte Sacro "Alianza fecunda entre Evangelio y Arte".

Tradicionalmente la puerta habilitada para el ingreso a la recova y el Museo de la Catedral era por la calle Sarmiento, pero ayer se podían ver las vallas que delimitan ahora el área circundante a la estructura blanca que se armó mientras se esperan las obras para que el templo matriz pueda reabrirse.

En cambio el cartel de bienvenida con los horarios de atención (martes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19; y los sábados de 10 a 13) se colocó por el lateral, es decir la calle Belgrano.

El museo custodia los bienes de la Iglesia de Jujuy, imaginería religiosa y orfebrería de la época colonial, desde el 25 de mayo de 2012 por iniciativa de quién era obispo de la Diócesis de Jujuy en ese momento, monseñor Marcelo Palentini; y en coincidencia con el Bicentenario del Éxodo Jujeño.

Por otra parte, el Museo Franciscano de calle Belgrano permanecerá cerrado hasta el 5 de enero por tareas de mantenimiento.

 

Temas de la nota

