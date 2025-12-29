El desarrollo minero de Jujuy tiene perspectivas de crecer

LILIANA ALFARO

El desarrollo minero de Jujuy se puede sintetizar en una serie de avances pese al contexto económico y político, y al precio del litio a nivel internacional. La provincia se destaca por el rol estratégico de la provincia en la transición energética global a través de sus proyectos de litio en producción y otros en danza, además de la prosecución de los metalíferos, nuevos compromisos de inversión, y proyección de crecimiento de algunos, avanzando desde la recesión de la que no pudieron esquivar algunos proyectos.

A mediados de año y durante el encuentro, el entonces presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo, explicó que la minería representó el 75% de las exportaciones provinciales en 2024, impulsada principalmente por los proyectos de litio en Olaroz (Rio Tinto Lithium) y Cauchari-Olaroz (Exar). Este desempeño posicionó a Jujuy como el mayor productor argentino de carbonato de litio, con un impacto directo en la economía provincial, que incluye 3.000 empleos directos, 6.000 indirectos y más de 200 empresas locales integradas a la cadena de valor minera, además de una mayor recaudación fiscal y diversificación económica. Destacó que la provincia provee minerales clave para la transición energética, como litio, plata, cobre y zinc, con trazabilidad ambiental y auditorías alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En paralelo, el Gobierno de Jujuy anunció una medida clave para la estabilidad del empleo minero. El gobernador Carlos Sadir confirmó la extensión de la vida útil del proyecto Chinchillas, una de las explotaciones metalíferas más importantes de la provincia, tras la entrega a la empresa SSR Mining de la adenda de impacto ambiental que habilita la continuidad de la operación por dos años y medio a tres más.

El secretario de Minería, José Gómez, explicó que Chinchillas tenía previsto cerrar en junio de este año, lo que hubiera implicado la pérdida de entre 350 y 400 empleos directos, además de afectar a proveedores y servicios asociados. El yacimiento, ubicado en el departamento Rinconada, explota plata, plomo y zinc y utiliza la planta de procesamiento de Mina Pirquitas, adaptada tras su cierre en 2016.

Gómez indicó además que esta decisión responde a un nuevo escenario internacional, en el que "las empresas comienzan a mirar a Argentina con otra expectativa, por la estabilización macroeconómica", y destacó que Jujuy ofrece un marco jurídico claro y una experiencia sólida de trabajo con el sector privado. También confirmó la aprobación de una planta piloto de extracción directa de litio presentada por Exar, destinada a mejorar procesos y rendimientos.

El funcionario remarcó que la minería genera actualmente alrededor de 9.000 empleos directos e indirectos en la provincia y que su impacto alcanza al sistema educativo, con escuelas que adaptan sus perfiles curriculares a las demandas productivas.

Jujuy se consolida en torno al litio en la Argentina, con una estrategia orientada a duplicar su capacidad productiva hacia el año 2028 y a fortalecer su rol en la transición energética global.

Actualmente, la provincia es sede de proyectos de relevancia internacional en producción, como Sales de Jujuy, integrada por Río Tinto, Toyota y Exar, y continúa atrayendo a empresas de peso como Lithium Energy del Grupo Pan American Energy, Tecpetrol, Litica Resources y Puna Green Energy S.A., del Grupo Tsingshan. Esto hace que Jujuy sea el principal polos minero de litio del país.

En ese marco, el secretario de Minería, José Gómez, en declaraciones a este medio durante el año destacó que Jujuy proyecta duplicar su producción de litio hacia 2028, con inversiones estimadas en más de 1.600 millones de dólares destinadas a nuevas plantas y ampliaciones de proyectos en marcha. Dijo que la minería ya representa más del 8% del presupuesto provincial, genera más de 9.600 empleos directos e indirectos y fortalece un entramado de pymes proveedoras locales. En paralelo, destacó la diversificación productiva con plata, zinc y tierras raras, y el énfasis en la capacitación de mano de obra local.

El crecimiento productivo también se refleja en los resultados empresariales. Arcadium Lithium, compañía surgida de la fusión entre Livent y Allkem y propietaria de Sales de Jujuy, que produce carbonato de litio, informó un incremento interanual del 20% en la producción combinada de Fénix (Catamarca) y Olaroz (Jujuy) durante 2024, alcanzando un volumen récord de 44.115 toneladas de carbonato de litio y 4.541 toneladas de cloruro de litio. La empresa destacó avances en proyectos de expansión y ramp-up, y se prepara para integrarse a Rio Tinto, tras la adquisición anunciada en octubre de 2024.

Entre los hitos del año, Arcadium Lithium mencionó la finalización de la puesta en marcha de la expansión Fénix 1A, avances en el proyecto Sal de Vida y la finalización de Olaroz II, con producción y calidad consistentes y un incremento progresivo hacia su capacidad nominal.

En la misma línea de expansión, Exar presentó recientemente ante las autoridades nacionales su solicitud para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) para la ampliación del proyecto Cauchari-Olaroz, que prevé sumar 45.000 toneladas anuales y elevar la capacidad total a 85.000 toneladas de carbonato de litio. El proyecto incorpora tecnología de extracción directa (DLE), orientada a mejorar la eficiencia y reducir el consumo de agua y energía.

Desde Exar destacaron que el proyecto reafirma su compromiso con el desarrollo, señalando que en 2024 el 91% de sus erogaciones se realizó en la Argentina, mayoritariamente en la provincia. La compañía es el principal productor de carbonato de litio del país.

El fideicomiso. El mercado de capitales argentino incorporó un nuevo instrumento con el lanzamiento del Fideicomiso Financiero Individual "Desarrollo Minero Martín Bronce". Estructurado por Cohen Aliados Financieros, el fideicomiso financiará la industrialización, producción y exploración del yacimiento Martín Bronce, a cargo de MOM Mining S.R.L., ubicado en Palma Sola.

El proyecto reviste un carácter estratégico, ya que se trata del único yacimiento que actualmente produce y exporta cobre en el país desde Jujuy. En proyecto Martin Bronce, está ubicado a unos 140 kilómetros de San Salvador de Jujuy, es el único proyecto de cobre en producción de la Argentina que exporta hasta 5.000 toneladas mensuales. Operado por la empresa jujeña MOM Mining, del Grupo Villanueva, se trata de un yacimiento con más de 50 años de historia que hoy se proyecta apunta a lograr alcance internacional.