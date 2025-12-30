Cómo funcionarán los servicios municipales en fin de año

Con motivo del asueto administrativo y el feriado por Año Nuevo, se informa a la comunidad cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 y viernes 2 de enero.

Transporte y movilidad urbana

Miércoles 31 de diciembre

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.

Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00.

Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00.

Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Jueves 01 de enero

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.

Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00.

Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.

Estacionamiento Tarifado: sin servicio.

Viernes 2 de enero

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.

Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00.

Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Recolección de residuos y limpieza urbana

El cronograma de servicios será el siguiente para el servicio prestado por el municipio:

Miércoles 31 de diciembre

Recolección domiciliaria: normal.

Servicios especiales: normal.

Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.

Jueves 01 de enero

Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.

Viernes 2 de enero

Recolección domiciliaria: normal.

Servicios especiales: normal.

Limpieza y barrido: sin servicio.

Servicios prestado por la la empresa LIMSA S.A.

Miércoles 31 de diciembre

Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.

Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.

Contenedores para escombros: normal.

Suspensión del servicio a partir de las 20:00 hs, retomando el jueves 25 a las 21:00.

Jueves 01 de enero

Servicio retomado desde las 21:00.

Viernes 02 de enero

Todos los servicios: funcionamiento normal.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.

Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.

Durante los días 31, 1 y 2 los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración.

En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido el día 31 de diciembre.