Humahuaca

Humahuaca tiene nuevo delegado

La Defensoría del Pueblo de Jujuy designó nuevo delegado en Humahuaca

Martes, 30 de diciembre de 2025 14:43

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy puso en funciones al Dr. Franco Adrián Espejo como nuevo delegado del organismo en la ciudad de Humahuaca, en el marco de una política institucional orientada a fortalecer la presencia territorial y la atención directa a la comunidad.

Con motivo de esta asunción, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Dr. Pablo La Villa, realizó una visita oficial a la delegación ubicada en la ciudad quebradeña, donde acompañó al flamante funcionario en el inicio de su gestión y le expresó sus mejores deseos para el desarrollo de sus funciones al frente de la representación local.

Durante la recorrida por las oficinas, que se llevó a cabo junto al personal administrativo, ambos funcionarios destacaron la importancia de reforzar la tarea de recepción y seguimiento de reclamos, ratificando el compromiso de la institución de continuar trabajando de manera cercana con los vecinos y vecinas de Humahuaca.

Finalmente, recordar a la comunidad que la delegación de la Defensoría del Pueblo en Humahuaca se encuentra abierta al público en Buenos Aires N.º 715, con atención de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, donde se brinda asesoramiento y se canalizan consultas y reclamos de forma gratuita.

