Un hombre permanece en terapia intensiva tras prenderse fuego en una comisaría

Un hombre de 30 años se encuentra internado en terapia intensiva y en estado crítico luego de haberse autolesionado prendiéndose fuego dentro de una dependencia policial.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando el masculino fue aprehendido por personal policial en el barrio El Chingo tras provocar disturbios mientras se encontraba, según informaron fuentes oficiales, bajo los efectos de sustancias. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Seccional 61, donde quedó alojado en una celda.

Mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes, el hombre se envolvió con colchones y se prendió fuego. De inmediato, los efectivos intervinieron para sofocar las llamas y solicitaron la presencia del SAME.

Al arribar al lugar, el personal de emergencias asistió al sujeto y dispuso su traslado urgente al Hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico bajo cuidados intensivos.