29°
30 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

infiel
movilización popular
sobreseidos
PERICO
Estados Unidos
consejos
Abra Pampa
afiliados
Humahuaca
hospital Pablo Soria
infiel
movilización popular
sobreseidos
PERICO
Estados Unidos
consejos
Abra Pampa
afiliados
Humahuaca
hospital Pablo Soria

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Un hombre permanece en terapia intensiva tras prenderse fuego en una comisaría

El sujeto fue asistido y trasladado al Hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico

Martes, 30 de diciembre de 2025 15:26

Un hombre de 30 años se encuentra internado en terapia intensiva y en estado crítico luego de haberse autolesionado prendiéndose fuego dentro de una dependencia policial.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche, cuando el masculino fue aprehendido por personal policial en el barrio El Chingo tras provocar disturbios mientras se encontraba, según informaron fuentes oficiales, bajo los efectos de sustancias. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Seccional 61, donde quedó alojado en una celda.

Mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes, el hombre se envolvió con colchones y se prendió fuego. De inmediato, los efectivos intervinieron para sofocar las llamas y solicitaron la presencia del SAME.

Al arribar al lugar, el personal de emergencias asistió al sujeto y dispuso su traslado urgente al Hospital Pablo Soria, donde permanece internado en estado crítico bajo cuidados intensivos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD