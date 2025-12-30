6 consejos para mantener la rutina de ejercicios

El verano suele venir de la mano con vacaciones, viajes y cambios de rutina, lo que representa un reto para quienes desean sostener sus hábitos de ejercicio.

Sin embargo, diversos especialistas coinciden en que existen estrategias adaptables para evitar el sedentarismo y preservar el bienestar físico y mental durante esta temporada.

A continuación, los principales consejos, explicados según las recomendaciones de los expertos.

Priorizar el movimiento diario, incluso en pequeñas dosis. Santiago Mungo, entrenador y referente en actividad física, subrayó en una nota a Infobae que la clave está en levantarse y moverse cada día, aunque solo sea durante pocos minutos. Caminar, optar por trayectos más largos o subir escaleras son opciones válidas para quienes no disponen de gimnasio o de su entorno habitual de entrenamiento. Fijar un objetivo de entre 8.000 y 10.000 pasos diarios para adultos menores de 60 años, y entre 6.000 y 8.000 pasos para mayores de esa edad, ayuda a mantener la salud cardiovascular y combatir el sedentarismo. Adaptar la rutina a las circunstancias y aprovechar la flexibilidad. Las vacaciones pueden traer horarios irregulares y cambios de ubicación, desde viajes hasta estadías en casas familiares. Por ello, los expertos aconsejan diseñar pequeños circuitos de entrenamiento que se puedan realizar en cualquier lugar, como parques, playas o incluso interiores. Microentrenamientos de alta intensidad, de 5 a 15 minutos, son eficaces para mantener la capacidad física cuando el tiempo es limitado. La intensidad debe ser similar a la habitual, aunque la duración y la frecuencia se reduzcan. Utilizar equipamiento mínimo y recursos disponibles. Entrenar con bandas de resistencia, cuerdas para saltar o simplemente el propio peso corporal resulta práctico y efectivo. Superbandas y minibandas son fáciles de transportar y permiten trabajar todos los grupos musculares. Llevar siempre ropa deportiva y calzado adecuado facilita aprovechar oportunidades espontáneas para ejercitarse, ya sea en caminatas, juegos familiares o tareas domésticas dinámicas. Planificar con anticipación y mantener la motivación. Organizar las actividades y compartirlas con familiares o amigos incrementa la adherencia y el disfrute. Programar circuitos breves o sesiones de ejercicio con antelación, así como descargar aplicaciones o videos de entrenamiento, ayuda a sortear dificultades relacionadas con el clima o la falta de instalaciones. Mantener una actitud flexible frente a los cambios y evitar la autocrítica excesiva favorece la constancia. Cuidar el equilibrio entre actividad, descanso y alimentación. Los especialistas remarcan que el descanso es parte fundamental de un enfoque saludable. Permitir pausas en la rutina y disfrutar de las comidas típicas no implica retroceso, siempre que se compense con movimiento y se retomen hábitos saludables la mayor parte del tiempo. El bienestar mental y emocional también se ve beneficiado por la actividad física en ambientes tranquilos y por la socialización a través del ejercicio compartido. Aprovechar el entorno natural y las oportunidades del verano. El verano argentino ofrece condiciones ideales para ejercitarse al aire libre. Caminar, nadar, practicar yoga en la playa o recorrer senderos naturales potencian los beneficios físicos y psicológicos del ejercicio. Realizar actividad en entornos tranquilos y en contacto con la naturaleza contribuye a reducir el estrés y promueve el bienestar integral.

El verano plantea desafíos y oportunidades para mantener la actividad física, especialmente en un contexto de vacaciones, cambios de rutina y mayor tiempo libre. Comprender y aplicar ciertos principios puede marcar la diferencia entre abandonar los buenos hábitos o consolidarlos de manera flexible y sostenible.