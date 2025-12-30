La Feria Judicial inicia el 1 de enero

Desde el 1 de enero entrará a regir en la Justicia provincial la Feria Judicial de enero 2026, por lo que se designó a los presidentes, los jueces y a las secretarias habilitadas que cumplirán funciones durante la misma.

La Suprema Corte de Justicia mediante Acordada Nº 127/2025 y sus Decretos Modificatorios designó a los magistrados, funcionarios y empleados que, en los Centros Judiciales de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Perico y Libertador General San Martín despacharán los asuntos propios de la Feria Judicial que se desarrollará desde el 1 al 31 de enero de 2026, inclusive.

Durante el mencionado periodo, en la Suprema Corte de Justicia fueron habilitados:

Presidente:

Del 1 al 11 de enero: Dr. Federico Francisco Otaola.

Del 12 al 18 de enero: Dr. Mariano Gabriel Miranda

Del 19 al 31 de enero: Dr. Martín Francisco Llamas

Jueces:

Del 1 al 11 de enero: Dra. María Eugenia Nieva.

Del 1 al 18 de enero: Dr. Mariano Gabriel Miranda

Del 1 al 31 de enero: Dres. Martín Francisco Llamas, Jorge Lisandro Aguiar y Gonzalo Cesar de la Colina.

Del 19 al 31 de enero: Dr. Eduardo Esteban Uriondo

Asimismo, fueron habilitados en la Secretaría de Superintendencia el Dr. Víctor Amado (1 al 31 de enero) y en la Secretaría Judicial la Dra. Eugenia Ovando (1 al 25 de enero).

Los asuntos de feria se despacharán de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.30, sin tolerancia.

En cuanto a las causas y juicios se radicarán directamente en los tribunales de feria que correspondan y una vez terminado el receso, serán enviadas a la Mesa General de Entradas, Estadística y Registro para su distribución. La Acordada Nº 127/2025 y sus Decretos Modificatorios pueden ser consultados en la página del Poder Judicial en Internet